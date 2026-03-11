Скидки
Букмекеры оценили шансы «Байера» отобрать очки у «Арсенала»

Букмекеры оценили шансы «Байера» отобрать очки у «Арсенала»
11 марта в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют немецкий «Байер» и английский «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия), стартовый свисток — в 20:45 мск.

Букмекеры считают фаворитами лондонцев. Победа «Арсенала» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61, в то время как победа «Байера» оценивается в 6.10. Ничья идёт за 4.37.

При этом аналитики сомневаются в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.91.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.92. Гол в каждом тайме идёт за 1.84.

