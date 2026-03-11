«Ливерпуль» проиграл «Галатасараю» в Лиге чемпионов. Сыграл коэффициент 12.0

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 турецкий «Галатасарай» победил английский «Ливерпуль» со счётом 1:0. Команды играли на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле (Турция). В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано из Испании.

На седьмой минуте полузащитник «Галатасарая» Марио Лемина открыл счёт в матче после подачи с углового. На 63-й минуте нигериец Виктор Осимхен забил второй гол, но взятие ворот было отменено из-за офсайда. На 71-й минуте VAR отменил гол «Ливерпуля», забитый после подачи от углового флажка.

Ставки на победу «Галатасарая» принимались за 4.10: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4100 рублей. Успех «Ливерпуля» шёл за 1.85, ничья — за 4.15.

На тотал меньше 2.5 гола давали 2.50, на «обе забьют — нет» — 2.60, а на победу «Галатасарая» со счётом 1:0 — 12.0.