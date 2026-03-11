«Байер» — «Арсенал»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Байер» — «Арсенал».

Ставка: «Арсенал» не проиграет и тотал меньше 3.5 за 1.60.

«Леверкузенский «Байер» дома будет играть против лидера английского чемпионата — против лондонского «Арсенала». И как бы ни был хорош «Байер», бегущий, резкий, быстрый, «Арсенал» такие команды очень грамотно тушит, очень грамотно завязывает их в узелок и лишает сильных сторон. Что в домашних матчах, что в выездных стратегия понятна.

Я думаю, что «Арсенал» сыграет аккуратненько, закрыто в этом матче, как и должен сыграть фаворит, чтобы оставить все вопросы на вторую игру. А в Лондоне уже этого соперника прихлопнут. Будет пыжиться, будет стараться «Байер», будет искать там варианты и через фланги, и через середину, и через стандарты. Но уж больно мощно и монолитно смотрится «Арсенал» в нынешнем сезоне. Обоймы игроков хватает Артете, чтобы безболезненно ротировать состав в разных турнирах.

Думаю, что здесь у «Арсенала» особых проблем быть не должно. Не уверен, что прям выиграют, но точно «Арсенал» не проиграет. «Арсенал» не проиграет и тотал меньше 3.5» за коэффициент 1.60 — мой прогноз», — приводит слова Генича «РБ Спорт».