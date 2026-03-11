Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Байер» — «Арсенал»: прогноз Анатолия Катрича на матч Лиги чемпионов в Леверкузене

«Байер» — «Арсенал»: прогноз Анатолия Катрича на матч Лиги чемпионов в Леверкузене
Комментарии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Байер» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.56.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арсенал» подходит к первому матчу в Леверкузене в статусе главного фаворита Лиги чемпионов, и это звание полностью заслуженное. Команда Артеты выдала исторический основной раунд, одержав восемь побед в восьми матчах, включая игры с топ-соперниками. «Канониры» обладают идеальным балансом: невероятная результативность сочетается с надёжнейшей обороной.

«Байер» же переживает игровые проблемы. Команда Алонсо осталась в прошлом, а нынешний коллектив под руководством Юльманна лишь пытается зацепиться за топ-4 в Бундеслиге. В плей-офф ЛЧ немцы пробились с трудом, а их оборона регулярно пропускает. Гости слишком хороши в текущем сезоне, чтобы останавливаться. Уверен, что «Арсенал» добьётся победы, сделав весомую заявку на выход в четвертьфинал», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Байер» — «Арсенал». Артета дождётся матча в Лондоне
«Байер» — «Арсенал». Артета дождётся матча в Лондоне
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android