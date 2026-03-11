«Байер» — «Арсенал»: прогноз Анатолия Катрича на матч Лиги чемпионов в Леверкузене

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Байер» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.56.

«Арсенал» подходит к первому матчу в Леверкузене в статусе главного фаворита Лиги чемпионов, и это звание полностью заслуженное. Команда Артеты выдала исторический основной раунд, одержав восемь побед в восьми матчах, включая игры с топ-соперниками. «Канониры» обладают идеальным балансом: невероятная результативность сочетается с надёжнейшей обороной.

«Байер» же переживает игровые проблемы. Команда Алонсо осталась в прошлом, а нынешний коллектив под руководством Юльманна лишь пытается зацепиться за топ-4 в Бундеслиге. В плей-офф ЛЧ немцы пробились с трудом, а их оборона регулярно пропускает. Гости слишком хороши в текущем сезоне, чтобы останавливаться. Уверен, что «Арсенал» добьётся победы, сделав весомую заявку на выход в четвертьфинал», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».