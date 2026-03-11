Скидки
«Байер» — «Арсенал»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Германии

Комментарии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Байер» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.56.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
«Тяжело предсказать результат этого матча. «Байер» — команда играющая, как и «Арсенал». Обе команды любят атаковать, много забивают в своих чемпионатах и не относятся к тем, кто сидит в обороне. Поэтому, скорее всего, нас ждёт открытый футбол. Будет много атак, быстрые переходы из обороны в атаку, моменты у обеих команд. Понятно, что немецкий клуб — это всегда порядок, дисциплина и высокий темп. Поэтому «Арсеналу» будет очень тяжело.

Если смотреть на результаты, «Арсенал» в Лиге чемпионов идёт очень ровно и пока вообще не знает поражений. У «Байера» же результаты более нестабильные — где-то победа, где-то поражение. Лондонцы сейчас уверенно идут и в своём чемпионате, и в Лиге чемпионов выглядят очень солидно. Поэтому для меня они всё-таки фавориты этого противостояния. Да, играть на выезде против «Байера» всегда непросто, но по стабильности и уровню игры «Арсенал» сегодня выглядит сильнее.

Думаю, что «Арсенал» способен забить пару мячей и потом уже сыграть более аккуратно. Тем более в обороне у них сейчас всё в порядке. Поэтому, несмотря на тяжёлый матч, мне кажется, что «Арсенал» добьётся выездной победы», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

