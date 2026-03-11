«ПСЖ» — «Челси»: прогноз Егора Титова на матч плей-офф Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Челси».

Ставка: победа «ПСЖ» за 1.90.

«Очень интересная пара. Есть предыстория здесь: мы помним финал клубного чемпионата мира, в котором «Челси» неожиданно победил 3:0. И стычка в конце была, даже Луис Энрике поучаствовал. До сих пор считаю, что парижане поплатились за недооценку. Слишком много свободы дали, посчитав, что легко справятся с лондонцами. А те классно подготовились, использовали сильные стороны своих футболистов. Но уже другой тренер у «Челси». Посмотрим, что он придумает.

Я думаю, что Париж получил хороший щелчок по носу от «Монако». Домашнее поражение должно немножко отрезвить. Как будто всё последнее время «ПСЖ» не в лучшем состоянии, отсюда и тяжёлые игры с тем же «Монако» в Лиге чемпионов, от «Гавра» унесли ноги только с помощью Сафонова. Понятно, что усталость могла навалиться, отдыха толком у команды не было за последний год. Но нужно вынимать из себя всё в игре с «Челси». Это не в чемпионате, где титул никуда не денется, несмотря на усилия «Ланса». Здесь можно и вылететь.

«Челси» остаётся очень нестабильной командой, непредсказуемой. Много высококлассных игроков, но единого целого я не вижу. Как-то всё разрозненно, моментами. Даже в Кубке сейчас в дополнительное время ушли с командой, которая выступает не в АПЛ.

Я ожидаю, что «ПСЖ» на такую стадию, на такого соперника соберётся и покажет фирменный футбол. Надо брать реванш. Могут задушить «Челси» высоким отбором, владением. Ставлю на победу хозяев», — приводит слова Титова «РБ Спорт».