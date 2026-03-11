«ПСЖ» — «Челси»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Париже

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Челси».

Ставка: обе забьют за 1.60.

«Вот где вообще ничего не понятно, так это в паре «ПСЖ» — «Челси». «Челси» в последнем туре АПЛ одержал крупную победу 4:1, обыграв «Астон Виллу», с хет-триком Жоао Педро. В Кубке Англии четыре мяча сопернику отгрузили и прошли дальше, но это всё-таки «ПСЖ».

Каким будет «Пари-Сен-Жермен» — это большая загадка. Париж после того, как выбил «Монако» в Лиге чемпионов и прошёл дальше, сразился с «Монако» в чемпионате и проиграл. И, надо признать, проиграл по делу. «Напривозили» себе парижане будь здоров, подставили Матвея Сафонова. Вышел на замену у «Монако» Головин, забил прекрасный мяч, в итоге оказавшийся победным.

Поэтому каким будет «ПСЖ» дома против «Челси», не знаю. Это всё-таки, возможно, уже другой «Челси», не «Челси» Марески, который прибил «ПСЖ» и разобрал на винтики в финале клубного чемпионата мира. Это уже немножечко другая история, совсем другой коленкор.

Качнуться может в абсолютно любую сторону — и туда, и туда. Однозначного фаворита здесь нет, даже несмотря на то что Париж играет дома. Не удивлюсь, если «Челси» из Парижа увезёт победу. Тут вроде многое на поверхности: атака мощная у тех и у других, есть вопросики по обороне. Поэтому акцент всё-таки больше сделаем на результативности матча. «Обе забьют» — мой прогноз на этот матч за коэффициент 1.60. Но можно пойти дальше, комбо собрать — «обе забьют и тотал больше 2.5» или «Челси» не проиграет и обе забьют», там вообще хороший коэффициент. Но мне выдумывать ничего не хочется, так банальненько в лоб сыграю на голы. Они должны быть в этом матче», — приводит слова Генича «РБ Спорт».