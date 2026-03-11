Скидки
«ПСЖ» — «Челси»: прогноз Александра Мостового на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

«ПСЖ» — «Челси»: прогноз Александра Мостового на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Челси».

Ставка: ничья или победа «ПСЖ» в один мяч за 1.87.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Челси
Лондон, Англия
«Ещё один английский клуб, «Челси», который когда-то давно считался настоящим грандом. В последние годы команда немного опустилась в этом отношении, хотя все понимают, что у клуба есть ресурсы и возможности. Когда есть деньги, всегда проще что-то построить. У «Челси» сейчас они тоже есть, и состав, в принципе, неплохой. Поэтому не исключаю, что они могут преподнести какой-то сюрприз.

Тем более с «ПСЖ», который после громкой победы в прошлом сезоне, выигранных трофеев, в частности, Лиги чемпионов, будет стараться снова подтвердить свой уровень. Но именно после больших побед иногда наступает небольшой спад, это тоже бывает. К тому же это первая игра, а впереди ещё ответная. Поэтому очень важно первый матч провести аккуратно, чтобы во второй встрече иметь шансы спокойно бороться дальше. Мы уже видели много примеров, когда фавориты после удачного сезона неожиданно вылетали. Будет интересно посмотреть, не проявится ли здесь тот самый эффект второго года после больших побед.

Думаю, что здесь может получиться такая ситуация: либо ничья, либо победа в один мяч. Скорее всего, конечно, «ПСЖ» может выиграть минимально, за счёт класса и индивидуального мастерства. «Челси» способен удивить, особенно если поймает свою игру, но фаворитом здесь является хозяйская команда», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

