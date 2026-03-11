Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«ПСЖ» — «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов

«ПСЖ» — «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов
Комментарии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Челси».

Ставка: победа «ПСЖ» за 1.97.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Тут, наверное, для меня вообще две примерно одинаковые команды. «Челси» — такая тёмная лошадка, никогда не знаешь, чего от них ждать. Они могут провалить матч, а могут выдать очень сильную игру. Едут в Париж к «ПСЖ». Если выбирать фаворита, наверное, небольшой плюс всё-таки у «ПСЖ» только из-за того, что они играют дома.

«Челси» — команда крепкая, организованная, умеет хорошо обороняться. Они могут спокойно сыграть вторым номером, терпеть и убежать в контратаку. Думаю, примерно так «синие» и будут действовать с «ПСЖ». А «ПСЖ», наоборот, дома возьмёт мяч под контроль, станет больше атаковать, создавать давление. Всё-таки свой стадион, свои болельщики.

Но «Челси» — команда, которая умеет держать удар. У них есть футболисты, способные убежать и реализовать момент. Поэтому матч, на мой взгляд, будет очень тяжёлым и для одних, и для других. Если смотреть на их путь в Лиге чемпионов, обе команды идут нестабильно — где-то победа, где-то поражение.

Поэтому и говорю, что коллективы для меня примерно равные. Единственное преимущество — то, что «ПСЖ» играет дома. Думаю, именно это может сыграть решающую роль. Ожидаю очень тяжёлую игру, где всё решит один эпизод. Возможно, какой-нибудь стандарт. Считаю, «ПСЖ» всё-таки переиграет «Челси» — 1:0 или 2:1», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«ПСЖ» — «Челси». Долг платежом красен
«ПСЖ» — «Челси». Долг платежом красен
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android