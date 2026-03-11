«ПСЖ» — «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Челси».

Ставка: победа «ПСЖ» за 1.97.

«Тут, наверное, для меня вообще две примерно одинаковые команды. «Челси» — такая тёмная лошадка, никогда не знаешь, чего от них ждать. Они могут провалить матч, а могут выдать очень сильную игру. Едут в Париж к «ПСЖ». Если выбирать фаворита, наверное, небольшой плюс всё-таки у «ПСЖ» только из-за того, что они играют дома.

«Челси» — команда крепкая, организованная, умеет хорошо обороняться. Они могут спокойно сыграть вторым номером, терпеть и убежать в контратаку. Думаю, примерно так «синие» и будут действовать с «ПСЖ». А «ПСЖ», наоборот, дома возьмёт мяч под контроль, станет больше атаковать, создавать давление. Всё-таки свой стадион, свои болельщики.

Но «Челси» — команда, которая умеет держать удар. У них есть футболисты, способные убежать и реализовать момент. Поэтому матч, на мой взгляд, будет очень тяжёлым и для одних, и для других. Если смотреть на их путь в Лиге чемпионов, обе команды идут нестабильно — где-то победа, где-то поражение.

Поэтому и говорю, что коллективы для меня примерно равные. Единственное преимущество — то, что «ПСЖ» играет дома. Думаю, именно это может сыграть решающую роль. Ожидаю очень тяжёлую игру, где всё решит один эпизод. Возможно, какой-нибудь стандарт. Считаю, «ПСЖ» всё-таки переиграет «Челси» — 1:0 или 2:1», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».