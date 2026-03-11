Скидки
«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги чемпионов в Мадриде

«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги чемпионов в Мадриде
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Реал» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.05.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
«Каждый год что ни жеребьёвка, обязательно «Реал» играет с «Манчестер Сити». Сейчас, по ощущениям, как будто бы «Сити» встречается с «Реалом» в очень удобный момент для команды Пепа Гвардиолы. «Королевский клуб», откровенно говоря, выглядит неважнецки — «Хетафе» уступил, еле-еле обыграл «Сельту».

Посмотрел матчи «Реала» с «Бенфикой». Честно говоря, «сливочные» играли без запаса прочности. И всё как-то вот на тоненького, тяжело, скрипуче получается у «Реала». Оборона с молодыми ребятами явно не дотягивает до уровня борьбы за самые высокие места. «Сити» — машина. Конечно, у «горожан» сумасшедшая обойма. У «Сити» потрясающий запас прочности.

Матч хоть и на «Сантьяго Бернабеу», но, на мой взгляд, всё-таки «Манчестер Сити» — фаворит в этой паре. И Гвардиола точно знает, что ему надо сделать, чтобы даже не удивить Арбелоа, а просто обыграть Арбелоа и мадридский «Реал». Даже на выезде на «Сантьяго Бернабеу».

В этой паре явный фаворит — «Манчестер Сити». Поэтому прогноз — победа «Ман Сити», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

