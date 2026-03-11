Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на игру Лиги чемпионов в Мадриде

«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на игру Лиги чемпионов в Мадриде
Комментарии

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Реала» за 3.45.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Почитал многие предсказания перед этим матчем, посмотрел коэффициенты, в «Реал» ни у кого веры нет. Я понимаю, откуда это идёт. Тренер временный, игра не самая убедительная. Но хотя бы сейчас вырвали победу у «Сельты» в концовке, подняли настроение перед Лигой чемпионов. И, конечно, самое главное — отсутствие Мбаппе. Это боль для клуба, болельщиков и главного тренера. Тем не менее я призываю не списывать «Реал» заранее. Не нужно этого делать. Магию Мадрида в Лиге чемпионов ещё никто не отменял. Понятно, что это всё-таки штучки, в которые не все верят. Но сколько раз «Реал» именно в Лиге чемпионов восставал из пепла? Бесчисленное количество раз! И здесь «Реал» будет цепляться изо всех сил. Класс игроков никуда не делся. Есть кому решить эпизоды. В таких матчах это чуть ли не ключевой момент.

«Манчестер Сити» выглядит-то неплохо. Семеньо — отличное приобретение, он прям разгрузил Холанда, у которого и повреждение сейчас было. И здесь он дебютирует в Лиге чемпионов, захочет заявить о себе. Но я по-прежнему скептически отношусь к обороне команды Гвардиолы. Ей не хватает и класса, нет нужного взаимодействия центральных защитников и средней линии. Не вернулся на прежний уровень Родри.

Уверен, что «Сити» будет иметь огромное преимущество по владению, но контратаки «Реала» будут очень остры и решат исход матча. Должен сказать своё слово Винисиус. Я ставлю на победу «Реала» в домашней встрече», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Вкуснятина в ЛЧ: «Реал» — «Манчестер Сити», «ПСЖ» — «Челси» и другие
Вкуснятина в ЛЧ: «Реал» — «Манчестер Сити», «ПСЖ» — «Челси» и другие
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android