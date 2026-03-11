«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз Егора Титова на игру Лиги чемпионов в Мадриде

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Реала» за 3.45.

«Почитал многие предсказания перед этим матчем, посмотрел коэффициенты, в «Реал» ни у кого веры нет. Я понимаю, откуда это идёт. Тренер временный, игра не самая убедительная. Но хотя бы сейчас вырвали победу у «Сельты» в концовке, подняли настроение перед Лигой чемпионов. И, конечно, самое главное — отсутствие Мбаппе. Это боль для клуба, болельщиков и главного тренера. Тем не менее я призываю не списывать «Реал» заранее. Не нужно этого делать. Магию Мадрида в Лиге чемпионов ещё никто не отменял. Понятно, что это всё-таки штучки, в которые не все верят. Но сколько раз «Реал» именно в Лиге чемпионов восставал из пепла? Бесчисленное количество раз! И здесь «Реал» будет цепляться изо всех сил. Класс игроков никуда не делся. Есть кому решить эпизоды. В таких матчах это чуть ли не ключевой момент.

«Манчестер Сити» выглядит-то неплохо. Семеньо — отличное приобретение, он прям разгрузил Холанда, у которого и повреждение сейчас было. И здесь он дебютирует в Лиге чемпионов, захочет заявить о себе. Но я по-прежнему скептически отношусь к обороне команды Гвардиолы. Ей не хватает и класса, нет нужного взаимодействия центральных защитников и средней линии. Не вернулся на прежний уровень Родри.

Уверен, что «Сити» будет иметь огромное преимущество по владению, но контратаки «Реала» будут очень остры и решат исход матча. Должен сказать своё слово Винисиус. Я ставлю на победу «Реала» в домашней встрече», — приводит слова Титова «РБ Спорт».