«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Гутцайта на матч Лиги чемпионов 11 марта

«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Гутцайта на матч Лиги чемпионов 11 марта
Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити».

Ставка: ТБ 3 за 1.93.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
«Безусловно, главная вывеска 1/8 финала Лиги чемпионов — противостояние мадридского «Реала» и «Манчестер Сити». Альваро Арбелоа против Хосепа Гвардиолы. Звучит громко и должно получиться интересно. Но если говорить о текущей форме команд, мне кажется, у «Сити» здесь есть преимущество.

«Реал» в прошлом туре обыграл «Сельту» благодаря голу в компенсированное ко второму тайму время, но в целом игра оставляла желать лучшего. То же самое касается домашнего поражения от «Хетафе» 0:1 и неудачи на выезде против «Осасуны» туром ранее. Проблемы команды стали заметны. И понятно, что сезон для «Реала» получается очень тяжёлым. Пока с командой работает Альваро Арбелоа, но я не уверен, что он сохранит пост главного тренера на следующий сезон. Потому что какого-то понятного рисунка игры у мадридцев не наблюдается. Есть набор сильных индивидуальностей, но даже с ними этого не всегда хватает для результата. Домашнее поражение от «Хетафе» — неприятный сигнал перед встречей с куда более сильным соперником, которым, безусловно, является «Манчестер Сити».

У «Сити» тоже была осечка в АПЛ — ничья с «Ноттингемом». Отрыв «Арсенала» увеличился, и теперь команда Гвардиолы будет ещё более мотивирована пройти «Реал», чтобы не завалить сезон. До этого у «Сити» была хорошая серия побед и качественных матчей. При этом у англичан нет таких кадровых потерь, как у мадридцев. У «Реала» по-прежнему травмирована целая группа футболистов, и главное — отсутствует Килиан Мбаппе. У «Сити» же должен быть готов Холанд, а также игроки, пришедшие зимой, вроде Семеньо, которые наверняка постараются проявить себя именно в матчах Лиги чемпионов.

Я был на игре группового этапа, когда «Реал» принимал «Манчестер Сити», и тогда английская команда довольно уверенно выглядела в Мадриде. Что будет на этот раз? «Реал» проблемный, но играет дома — эмоции, поддержка трибун, свой стадион. Это может помочь хозяевам рассчитывать на один или даже несколько забитых мячей. Но при этом мне кажется, что «Реал» пропустит минимум один, а возможно, и два гола. Поэтому если говорить о прогнозе на этот матч, я бы предположил, что общий тотал встречи будет больше трёх мячей», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

