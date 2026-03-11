«Будё-Глимт» — «Спортинг»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов в Норвегии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Спортинг».

Ставка: «Спортинг» не проиграет и ТМ 4.5 за 1.75.

«За полярным кругом «Будё-Глимт» сыграет с лиссабонским «Спортингом». То, что творит «Будё-Глимт», конечно, больше похоже на сказку. И как они пробились в плей-офф Лиги чемпионов, и как они выбили «Интер», прошлогоднего финалиста, — всё это сказка. Но когда-то эта сказка должна для «Будё-Глимт» закончиться. Хорошая, боевая, интересная команда, но с ней можно играть. И, мне кажется, для «Будё-Глимт» такой соперник, как лиссабонский «Спортинг», гораздо сложнее, чем «Атлетико», «Манчестер Сити» или «Интер», которые, возможно, «Будё» чуть недооценили.

«Спортинг» может грамотно сыграть и умеет грамотно играть против таких соперников, даже несмотря на искусственное поле и матч где-то за полярным кругом. Я не сомневаюсь, что «Спортинг» — фаворит в этой паре. Безусловно, всё что угодно может опять произойти, опять Хёуге и компания могут показать сумасшедший футбол. Но вот что-то мне подсказывает, что «Спортинг» — именно та команда, которая «Будё-Глимт» остановит. Видел несколько матчей «Спортинга» в нынешнем сезоне, очень-очень приличная команда с классными исполнителями. В порядке полнейшем Луис Суарес, Инасио, тот же Тринкан, Гонсалвеш. Ну, в общем, очень хорошая команда и, мне кажется, очень неудобная для такого соперника, как «Будё-Глимт». Я практически не сомневаюсь, что «Спортинг» у себя дома этот «Будё-Глимт» пришьёт. Тут важно «Спортингу» на выезде на этом искусственном поле в непростых условиях не проиграть.

Мой прогноз — «Спортинг» не проиграет и тотал меньше 4.5» за 1.75. Как-то вот я в сказку «Будё-Глимт» верил, верил, верил, но сейчас потихонечку надо просыпаться и понимать, что всё-таки это команда добротная, качественная, интересная, с хорошим подходом, тренерским составом, но хватит. Вот, как говорится, и сказочке конец, а кто слушал — молодец», — приводит слова Генича «РБ Спорт».