«Автомобилист» — «Локомотив»: ставка Владимира Крикунова на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» – «Локомотив».

Ставка: ТМ 5 за 1.63.

«Локомотив» досрочно выиграл Западную конференцию, но вряд ли этот факт сильно облегчит хозяевам жизнь. Не стал бы ждать, что ярославцы перейдут в энергосберегающий режим. Они стараются показывать качественный хоккей в каждой встрече, репетируя предстоящий плей-офф. Поэтому есть все шансы на то, что впечатляющая серия «Автомобилиста» — пять побед над топ-клубами – прервётся именно сейчас.

Ведь при всём уважении к текущим результатам команды Заварухина, те фавориты, которых она обыгрывала начиная с 24 февраля, сейчас явно не в лучшей форме. Против «Локомотива» уральцам будет гораздо сложнее, чем против «Авангарда», «Ак Барса» или «Магнитки». На нынешнем отрезке чемпионы играют стабильно, уверенно и дисциплинированно. Они должны увозить из Екатеринбурга два очка – пусть их победа и окажется, скорее всего, минимальной. И малорезультативной. Вратари обеих команд сейчас выглядят очень хорошо, поэтому зрители точно не увидят больше пяти заброшенных», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».