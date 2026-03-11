Скидки
«Салават Юлаев» – «Металлург»: ставка Владимира Крикунова на игру КХЛ в Уфе

Комментарии

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Металлург».

Ставка: ТБ 5 за 1.60.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Перерыв
0 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск

«Уфимцы с магнитогорцами в этом сезоне играют исключительно верховые матчи. На этот раз они снова забьют друг другу много – смело берите тотал больше пяти шайб. У обеих команд очень нестабильны вратари, да и состояние игры в обороне далеко от идеального. Так что зрелищный хоккей болельщикам обеспечен.

Фаворитом выглядит «Магнитка». Гости захотят отыграться за буллитное поражение месячной давности. Разин по-особому настроит своих подопечных на новый клуб Кузнецова. Ну и третий аргумент в пользу «Металлурга» — усталость соперника. «Салават» недавно вернулся с длинного выезда на Дальний Восток и никуда не убежит от проблем с обратной акклиматизацией. Если уж от «Адмирала» и «Амура» команда Козлова пропустила в гостях немало, то и «Магнитка» при всех своих проблемах с атакой должна брать два очка», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

КХЛ: лидер гостит в Уфе, а СКА повторяет на бис
