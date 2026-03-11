СКА — «Динамо» Мн: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ 11 марта

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Динамо» Мн.

Ставка: победа «Динамо» за 2.17.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 11 марта 2026, среда. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

«К этому матчу коллективы подходят в разном игровом ритме и состоянии — СКА из Санкт-Петербурга одолел соперников в трёх последних матчах, в том числе и минское «Динамо» на чужом льду. Армейцы разбираются со своими соперниками тяжело, но всё-таки добывают нередко два очка, а это даёт возможность оставаться в группе команд, которые борются даже за четвёртую строчку по итогам регулярного чемпионата в Западной конференции. Команда Игоря Ларионова может забрать позицию повыше, однако к игре СКА до сих пор остаются вопросы. Получится на них найти ответы или нет, узнаем только в плей-офф. Возможно, весь регулярный чемпионат был только предисловием.

Минское «Динамо», напротив, подходит к этому матчу с серией из трёх поражений. Коллектив Дмитрия Квартальнова после двух побед над «Сочи» в гостях проиграл дома «Металлургу» и СКА, а также уступил на выезде одноклубникам из Москвы. Вторая строчка на Западе до сих пор за Минском, но больше терять очки нельзя, так ведь и соперники могут нагнать и перегнать.

В этой встрече прогнозирую победу минского «Динамо», которое должно прервать свою серию неудач. Предполагаю, что она связана с подготовкой к предстоящему плей-офф. Нагрузки на тренировках могли сказаться, поэтому сил у минчан в прошедших встречах не хватало. Скорее в Санкт-Петербурге «Динамо» как раз и победит», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».