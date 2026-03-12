«Адмирал» — «Барыс»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Адмирал» — «Барыс».

Ставка: победа «Адмирала» за 2.30.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 12 марта 2026, четверг. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

«Единственный матч в игровом дне регулярного чемпионата КХЛ, который уже близится к завершению. Во Владивостоке встретятся команды, от которых, наверное, вряд ли кто-то ждал борьбы за зону плей-офф до последнего. Хотя «Адмирал» после прошлого сезона виделся коллективом, который способен повторить свой же успех.

«Барыс» после предыдущего провального хоккейного года обрёл себя в новом статусе, пусть и с оговорками. Казахстанский коллектив продемонстрировал, что бесшабашные закупки и продажи хоккеистов в прошлом, менеджмент стал более сбалансированным, а тренерский штаб куда более современным. В последних встречах «Барыс» дважды победил, причём одолел в том числе и хабаровский «Амур» на выезде, а ведь он до этого момента вовсю боролся за попадание в плей-офф.

В этой встрече прогнозирую достаточно равный хоккей. Командам уже, по сути, ничего глобального в этом регулярном чемпионате не нужно: плей-офф не видать, в лучшем случае можно только побороться друг с другом в трёхматчевой дуэли. Сначала команды дважды сыграют во Владивостоке, а потом поедут в Астану. Первый матч в этом противостоянии должен остаться за «Адмиралом», Владивосток будет стараться заключительные домашние матчи сезона провести достойно, ведь с болельщиками «моряки» в них будут прощаться до следующего регулярного чемпионата», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».