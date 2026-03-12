Эксперты назвали фаворитов Лиги чемпионов после первых матчей 1/8 финала

В Лиге чемпионов прошли первые матчи 1/8 финала. Эти игры подарили много сенсационных результатов, а букмекеры обновили коэффициенты на чемпиона.

Фаворитом считают «Арсенал», поставить на команду Микеля Артеты можно с коэффициентом 3.70. «Канониры» сыграли не лучший матч в Леверкузене с «Байером» (коэффициент 100.00), но смогли свести встречу к ничьей — 1:1.

Шансы «Баварии» оценили в 4.50. Мюнхенцы не оставили камня на камне от «Аталанты» (1000.00) — 6:1, одержав самую крупную победу и практически гарантировав себе проход дальше.

На «ПСЖ» предлагают коэффициент 6.00. Действующие чемпионы сделали хорошую заявку на успех, разгромив «Челси» (85.00) — 5:2.

Вероятность того, что Лигу чемпионов выиграет «Барселона», оценили в 7.00. Каталонцы ушли от поражения в матче с «Ньюкаслом» (40.00) на шестой добавленной минуте.

За 9.00 можно сделать ставку на мадридский «Реал». Команда Альваро Арбелоа на своём поле победила «Манчестер Сити» (25.00) со счётом 3:0 благодаря хет-трику Федерико Вальверде.

На «Ливерпуль» можно поставить за 12.00, несмотря на минимальное поражение в первом матче 1/8 финала от «Галатасарая» (100.00).

Шансы мадридского «Атлетико» после разгрома «Тоттенхэма» (200.00) на своём поле со счётом 5:2 оценили в 17.00.

Наконец, на главную сенсацию розыгрыша — норвежский «Будё-Глимт» — можно сделать ставку с котировкой 32.00. Норвежцы в первом матче 1/8 финала разгромили «Спортинг» (250.00) со счётом 3:0.

Ответные матчи 1/8 финала пройдут 17-18 марта.