«Реал» разгромил «Манчестер Сити». Сыграл коэффициент 25.0

«Реал» разгромил «Манчестер Сити». Сыграл коэффициент 25.0
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 мадридский «Реал» (Испания) победил «Манчестер Сити» (Англия) со счётом 3:0. Встреча состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

На 20-й минуте Федерико Вальверде открыл счёт в этой игре и вывел «сливочных» вперёд, голевую передачу отдал вратарь Тибо Куртуа. На 27-й минуте Вальверде оформил дубль.

На 42-й минуте Федерико сделал хет-трик. На 58-й минуте нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор пробил пенальти, но голкипер «горожан» Джанлуиджи Доннарумма отразил этот удар.

Второй матч между этими командами состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.

Ставки на победу «Реала» принимались с коэффициентом 2.88: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2880 рублей. Успех «Сити» шёл за 2.42, ничья — за 3.55.

На тотал больше 2.5 гола давали 1.62, на «обе забьют — нет» — 2.50. Точный счёт 3:0 в пользу мадридцев оценивался в 25.0.

