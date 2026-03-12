Скидки
«Сельта» — «Лион»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги Европы

Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Сельта» — «Лион».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.93.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
12 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Сельта
Виго, Испания
Не начался
Лион
Лион, Франция
«Испанская «Сельта» начинала сезон со скрипом, в чемпионате Испании в пяти турах подряд команда из Виго завершала матчи со счётом 1:1. Групповой этап Лиги Европы тоже был непростым испытанием для коллектива Клаудио Хиральдеса. После восьми матчей у испанцев было в активе 13 очков: четыре победы, три поражения и ничья. Такой результат позволил финишировать на 16-й строчке и выйти в плей-офф. В первом раунде на выбывание соперником «Сельты» стал ПАОК, команда из Виго обыграла греков и в гостях, и дома, что позволило выйти в следующий раунд.

Французский «Лион» непросто начал групповой этап Лиги Европы, несмотря на победы, все они были добыты не без проблем. Три выигрыша подряд, но в четвёртый игровой день лионцы проиграли в гостях «Бетису» и чуть откатились от лидеров. Больше осечек французы не допускали, хотя даже до конца группового этапа шла борьба за первую строчку с английской «Астон Виллой». В итоге «Лион» и команда из Бирмингема финишировали с одинаковым количеством очков, но по разнице забитых и пропущенных мячей выше оказались французы.

Команды подходят к первому матчу, который пройдёт в Виго, в разном состоянии. У испанцев четыре победы подряд во всех турнирах, но серия прервалась в минувшие выходные, когда «Сельта» принимала «Реал». Французы ни разу не победили в четырёх последних играх, включая вылет в четвертьфинале Кубка Франции от «Ланса». Обе команды в еврокубках играют в атаку, да и с защитой у них в последнее время не очень здорово», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

