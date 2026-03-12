«Сельта» — «Лион»: прогноз Михаила Моссаковского на игру Лиги Европы в Испании

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Лиги Европы «Сельта» — «Лион».

Ставка: тотал «Лиона» по угловым меньше 4.5 за 1.76.

«Команды находятся в разном состоянии. «Сельта» до этих выходных имела отличную статистику, и только сейчас случилось поражение от мадридского «Реала». Здесь важно учитывать соперника и то, что до этого команда шла на серии из четырёх побед. «Лион», напротив, находится в неудачной полосе — четыре матча подряд без побед, и в этот отрезок уместился ещё и вылет от «Ланса» из Кубка Франции.

Кроме того, у французской команды очень много кадровых потерь: в матче с «Сельтой» не сыграют Фофана, Морейра, Мэйтленд-Найлс, Шульц и Клюйверт. Причём во многом это фланговые футболисты, это важно. У «Сельты» тоже есть отсутствие — не будет Мигеля Романа, но по сравнению с потерями «Лиона» это практически ничто и вряд ли серьёзно скажется на игре команды из Виго.

В целом я вижу «Сельту» фаворитом этого матча. Если бы коэффициенты на победу с форой были выше, можно было бы рассмотреть вариант вроде форы (0), но линия на это слишком низкая, поэтому лучше искать дополнительные рынки. Например, уже появилась линия на угловые, и здесь есть интересная тенденция. «Лион» подаёт много угловых дома, но на выезде команда действует значительно осторожнее. Меньше быстрых выходов через фланги, меньше давления на чужой половине поля, и поэтому угловых становится заметно меньше. Если взять планку в 4.5 углового, то в выездных матчах 2026 года «Лион» самостоятельно её ни разу не пробивал. У «Сельты» домашние игры тоже часто получаются «низовыми» для соперников по угловым. Да, например, «Реал» подал шесть, но это «Реал». В большинстве матчей соперники подают заметно меньше — иногда один-два угловых, иногда чуть больше, но до отметки 4.5 доходят редко.

Поэтому здесь логично рассмотреть индивидуальный «низ» по угловым «Лиона». Тем более это первый матч противостояния, а ответная игра пройдёт во Франции. Там, возможно, «Лиону» придётся рисковать, но в Виго такой необходимости нет, поэтому большого количества угловых от гостей я не жду», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».