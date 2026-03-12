«Сельта» — «Лион»: прогноз Анатолия Катрича на матч Лиги Европы 12 марта

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Лиги Европы «Сельта» — «Лион».

Ставка: победа «Сельты» за 2.10.

«Сельта» находится в отличной форме после прохода ПАОКа, а главное — цепляется за еврокубковую зону в Ла Лиге. На «Балаидосе» галисийцы выиграли шесть из восьми последних матчей, и даже в игре с «Реалом» они смотрелись достойно, сумев забить.

«Лион» же, несмотря на феерию в общем этапе, сейчас лихорадит: команда Фонсеки не может выиграть три встречи подряд, а кадровые потери ослабляют состав. Домашняя поддержка и более свежее состояние (игра «Лиона» была в воскресенье) помогут хозяевам забить и дожать потерявших уверенность французов. «Сельта» использует фактор своего поля и сделает весомую заявку на выход в 1/4 финала», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».