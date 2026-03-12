«Штутгарт» — «Порту»: прогноз Анатолия Катрича на игру Лиги Европы в Германии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Лиги Европы «Штутгарт» — «Порту».

Ставка: победа «Порту» за 3.49.

«Порту» идеально прошёл общий этап Лиги Европы, проиграв лишь раз, и сейчас находится на ходу в чемпионате, лидируя в борьбе за титул. Команда Фариоли — одна из самых надёжных в турнире: в трёх последних еврокубковых матчах «драконы» не пропустили ни одного мяча при средней результативности почти в два гола за игру.

«Штутгарт» нестабилен в обороне, против организованной и мотивированной португальской команды, которая умеет терпеть и наказывать на контратаках, хозяевам будет крайне сложно. Гости выглядят монолитно в обороне и обладают вариативностью в атаке. Гостевой победы «Порту» за счёт строгости и реализации моментов жду уверенно», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».