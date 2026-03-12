«Штутгарт» — «Порту»: прогноз Семёна Зигаева на встречу Лиги Европы

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Штутгарт» — «Порту».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.15.

«Немецкий «Штутгарт» неплохо провёл групповой этап Лиги Европы, но неудача в Риме с «Ромой» в предпоследнем туре не позволила команде Себастьяна Хёнеса финишировать в первой восьмёрке. Итоговое 11-е место швабов отправило их в первый раунд плей-офф, а соперником стал «Селтик». Первая встреча прошла в Глазго, немцы открыли счёт на 15-й минуте, шотландцы довольно быстро его сравняли, а дальше уже доминировал «Штутгарт». Гости отправили ещё четыре мяча в ворота хозяев, засчитали лишь три, однако и этого хватило немцам для уверенной победы 4:1. После выездного успеха швабы дома выдали ещё более яркий матч. Пропустив уже в начале, «Штутгарт» атаковал всё время. Должен был забивать минимум трижды, но так и не смог, хотя минимального поражения хватило для выхода в следующий раунд.

«Порту» перед началом сезона возглавил итальянец Франческо Фариоли, который в прошлом сезоне работал в Нидерландах. Тогда он возглавлял «Аякс» и умудрился упустить чемпионство, хотя за пять туров до конца опережал ближайшего преследователя на девять очков. В Португалии в него поверили, и пока «Порту» в сезоне выглядит неплохо. Групповой этап Лиги Европы он прошёл уверенно: пять побед, две ничьих и лишь одно поражение. С таким багажом команда Франческо Фариоли с пятой строчки вышла напрямую в 1/8 финала.

Удивительно, однако «Штутгарт» и «Порту» никогда не играли между собой в официальных матчах, но разве это что-то меняет? Команды играют в абсолютно разный футбол, португальцы победы со счётом 1:0, 2:1 ставят чуть ли не во главу угла. Немцы же и сами атакуют, да и сопернику позволяют многое, однако именно в еврокубках команда Фариоли не так надёжна, поэтому мы вправе ждать результативный футбол», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».