«Болонья» — «Рома»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч Лиги Европы в Италии

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч «Болонья» — «Рома».

Ставка: «Болонья» не проиграет и ТМ 2.5 за 2.12.

«Лига Европы — 2025/2026, 1/8 финала, и волею случая встречаются команды из одной страны — «Болонья» и «Рома». Команды, которые могли бы побороться за выход в финал, ведь очень больших команд, по моему мнению, в турнире нет. Наверное, «Порту» и «Астон Виллу» наравне с итальянскими клубами я бы причислил к фаворитам ЛЕ. Хотя это лишь мои рассуждения и мысли, а кто будет играть в финале, который пройдёт в Стамбуле 20 мая, не известно никому.

«Болонья» и «Рома» — команды, которые в оставшейся части сезона-2025/2026 решают разные задачи. «Болонья» в таблице Серии А занимает восьмое место. Выше они не поднимутся, до седьмого семь очков, но там «Аталанта», а до шестого места, которое даёт право на участие в еврокубке, 11 очков, на данный момент его занимает «Юве». Так что можно сконцентрироваться на 1/8 финала ЛЕ. 12 марта достойно сыграть у себя на поле, 15-го провести матч чемпионата с «Сассуоло» на выезде, может быть, дав кому-то из лидеров отдохнуть, но всё будет зависеть от первого матча, и уже 19-го их ждёт «ответка» в Риме.

«Рома» же занимает пятое место в таблице, которое позволяет продолжать борьбу за место в Лиге чемпионов. Но соперники у них серьёзные — «Юве» и «Комо». И как раз таки через три дня после матча в Болонье у них игра с «Комо» на выезде. Здесь тоже придётся бросать в бой всех лучших и здоровых на сегодняшний день. У «Ромы» много травмированных. К Довбику, Дибале, Фергюсону и Эрмосо добавился ещё и Соуле, который уже пропустил три матча и, скорее всего, пропустит и эту игру. Да и настроение после последнего матча не очень, проиграли «Дженоа» на выезде 1:2.

Учитывая всё вышесказанное, а также не очень удачную игру «Болоньи» на своём поле, в 2026 году было проведено девять матчей (пять поражений, две победы, обе по 1:0, и две ничьих), предположу, что в этом матче победителя мы не увидим, то есть будет ничья. А мой выбор пал на то, что «Болонья» не проиграет и ТМ 2.5. Учитывая то, что «Болонья» играет дома, что будет ещё ответный матч, не очень удачную игру «Ромы» на выезде в этом году (три поражения, две ничьих и две победы) я не жду победы «Ромы» и не жду много забитых мячей. Но выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».