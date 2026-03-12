«Лилль» — «Астон Вилла»: прогноз Александра Елагина на игру 1/8 финала Лиги Европы

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч «Лилль» — «Астон Вилла».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.38.

«12 марта одна из встреч, которые откроют программу 1/8 финала Лиги Европы, пройдёт во французском Лилле, где местный клуб встретится с английской «Астон Виллой» из Бирмингема. Хозяевам, чтобы попасть в 1/8 финала, пришлось пройти через два тяжелейших стыковых матча с сербской «Црвеной Звездой», в которых соперники обменялись гостевыми победами и выявили победителя только в дополнительное время. «Лиллю» по итогам общего этапа не удалось попасть в заветную восьмёрку, а потому пришлось сражаться в стыках с крепкой сербской командой.

Обыграв «Црвену» с общим счётом 2:1, французские «доги» по сумме двух матчей сумели пробиться в 1/8 финала, выйдя на хорошо знакомую им «Астон Виллу», с которой они встречались два года назад в четвертьфинале Лиги конференций. Эти матчи надолго останутся в памяти болельщиков, ибо отличались яркой игрой футболистов, шестью голами, забитыми в двух встречах, и драматической развязкой в серии пенальти.

В нынешнем сезоне Лига Европы может стать для «Виллы» полезным отвлечением и, возможно, запасным вариантом для выхода в Лигу чемпионов в следующем сезоне, поскольку её безвыигрышная серия в Премьер-лиге достигла уже трёх матчей и подорвала шансы на попадание в пятёрку лучших, хотя «вилланы» по-прежнему занимают четвёртое место и на три очка опережают «Челси» и «Ливерпуль». Однако крупное домашнее поражение 1:4 от «Челси» 4 марта в 29-м туре оптимизма бирмингемцам не добавила. Ещё большее беспокойство у поклонников команды вызывают травмы и, как следствие, отсутствие ведущих игроков – Джона Макгинна, Юри Тилеманса, Абубакара Камара, Джейдона Санчо и Мэтью Кэша. Все эти футболисты — безоговорочные лидеры команды, игроки стартового состава.

Главный тренер Унаи Эмери мечтает привести «Виллу» к первому с 1996 года крупному трофею и взять свой пятый титул в Лиге Европы, побив собственный рекорд. Испанец выиграл 66 из 102 встреч в этом соревновании с пятью разными клубами и ни разу не вылетал из турнира в 1/8 финала за семь предыдущих сезонов.

«Лилль», в отличие от своего английского соперника, продлил свою беспроигрышную серию во всех турнирах до четырёх матчей (три победы, одна ничья), сыграв дома в 25-м туре вничью с «Лорьяном» 1:1. Теперь «доги» занимают шестое место в турнирной таблице французской лиги и отстают от первой четвёрки на пять очков. До конца сезона осталось девять игр.

В матчах с английскими соперниками «Лилль» одержал победу лишь в 3 из 19 предыдущих встреч (пять ничьих, 11 поражений), но одна из этих побед была одержана над «Астон Виллой» в августе 2002 года, когда «Лилль» выиграл со счетом 2:0 на «Вилла Парк» в ответном матче полуфинала Кубка Интертото.

Таким образом, жду в этой игре много голов, причём с обеих сторон. Думаю, и «Лиллю», и «Астон Вилле» по силам отличиться в данной встрече. Тем самым команды продолжат свою серию весёлых матчей», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».