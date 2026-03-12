«Тампа» — «Детройт»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Тампа» — «Детройт».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.78.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 13 марта 2026, пятница. 02:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Детройт Ред Уингз Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

«Оба коллектива потерпели поражения накануне — «Тампа» дома уступила 2:5 «Коламбусу», а «Детройт», ведя 2:1 после второго периода, не дотерпел до овертайма и получил 3:4 от «Флориды». Если «Детройт» упустил нить игры по деталям в третьем отрезке, то у «Тампы» всё рассыпалось уже во втором периоде.

Никита Кучеров старается тащить свою команду, которая неожиданно сильно просела во всех аспектах. Даррен Рэддиш не играл по семейным причинам, а выходит, что без него в обороне полная дыра. К сожалению, Виктор Хедман не успевает ни в одну сторону, постоянно теряет шайбу и тянет свой коллектив вниз. С его возвращением в состав у «молний» сбилась вся игра. Последние две встречи с коллективами, ещё вчера называвшимися аутсайдерами, вызывают глобальные вопросы: 6:7 с «Баффало» и 2:5 – с «Коламбусом». Также «Тампа» стала больше сил и времени тратить на стычки и удаления: 57 штрафных минут в матче с «Баффало» и 15 – с игре «Блю Джекетс». Хозяева сделали четыре броска в стартовом отрезке во встрече с «Коламбусом».

В семи играх после Олимпиады команда праздновала успех лишь один раз — 5:2 в игре с «Торонто». Естественно, это всё отразилось и на турнирном положении: с первого места на Востоке «Лайтнинг» опустились на третье (82 очка) и теперь уже идут под давлением четырёх преследователей. Всё это говорит лишь об одном — пора включаться. «Детройт» в трёх очках и трёх строчках от «Тампы» с двумя победами в пяти играх в марте. Так что на данный момент «крылья» тоже испытывают проблемы. Ноябрьская очная встреча в Мичигане завершилась победой гостей 6:3, однако тогда «Тампа» выглядела посолиднее.

Восемь игр с участием «Тампы» пробили ТБ 4.5, и семь из них — ТБ 5.5. У «Детройта» есть атакующий потенциал, хотя команда и пытается концентрироваться на игре в обороне. Оба соперника будут рвать и метать для победы. Хозяевам пора бы поддерживать Никиту Кучерова и реализовать больше моментов. Столько, сколько Куч создаёт за игру, легко может дотягивать до более крупных и уверенных итогов», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».