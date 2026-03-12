Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Зенит» — «Спартак»: кто фаворит матча 14 марта

«Зенит» — «Спартак»: кто фаворит матча 14 марта
Комментарии

14 марта состоится матч 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Материалы по теме
Матч недели в РПЛ: почувствуй ярость Петербурга, «Спартак»
Матч недели в РПЛ: почувствуй ярость Петербурга, «Спартак»

В предыдущем туре «Зенит» потерпел поражение от «Оренбурга» (1:2), а «Спартак» сломил сопротивление «Акрона» (4:3).

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.75, а победа «Спартака» оценивается коэффициентом 5.04. Ничейный исход можно найти в линии за 3.85.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77. Гол в каждом тайме доступен за 1.82.

Материалы по теме
«Динамо» Махачкала — «Оренбург». Долой стереотипы!
«Динамо» Махачкала — «Оренбург». Долой стереотипы!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android