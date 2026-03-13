«Зенит» — «Спартак»: прогноз и коэффициенты на матч

14 марта состоится матч 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

В предыдущем туре «Зенит» потерпел поражение от «Оренбурга» (1:2), а «Спартак» сломил сопротивление «Акрона» (4:3).

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.75, а победа «Спартака» оценивается коэффициентом 5.04. Ничейный исход можно найти в линии за 3.85.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77. Гол в каждом тайме доступен за 1.82.