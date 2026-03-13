«Динамо» Махачкала — «Оренбург»: стал известен фаворит

13 марта состоится матч 21-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала — «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.33.

Победа «Оренбурга» оценивается коэффициентом 3.52. Ничейный исход можно найти в линии за 3.13.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.53.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.12. Заключить пари на гол в каждом из таймов предлагается с коэффициентом 2.10.

Гол в первые 15 минут идёт за 4.00.