«Динамо» Махачкала — «Оренбург»: прогноз на матч

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» Махачкала — «Оренбург» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: тотал больше 2 голов за 1.85.

«Оренбург» ещё до зимней паузы доверился Ильдару Ахметзянову: игра тут же приободрилась, да и график набора очков улучшился. Возобновление сезона вообще задалось, обе команды в хорошем тонусе. «Оренбург» начал с победы над «Акроном», где шум вокруг судейства бросил густую тень на качество футбола. А оно оказалось приятным: создали оренбуржцы гораздо больше и победу полностью заслужили. С «Зенитом», казалось бы, ловить было нечего, но у подопечных Ахметзянова имелось своё мнение. Сенсационная и заслуженная победа подняла в зону стыков. А жизнь-то налаживается!

Вадим Евсеев намеревался ставить в Махачкале более результативный футбол — пока всё так и выглядит. Два гола нынешнему «Ростову» просто так не забить, у махачкалинцев в Кубке 4 марта получилось. Пусть и в большинстве.

Правда, букмекеры Вадиму Валентиновичу не верят, ожидая низкой результативности. С этим хочется поспорить. «Оренбургу» не отказать в смелости, а ещё Ахметзянов прекрасно ставит розыгрыши стандартов. Погода в Махачкале ожидается куда более приятной, чем пару недель назад, условия для качественного футбола имеются. Добавим сюда очные встречи — и вариантов не останется.

Прежде стороны встречались трижды. Во всех случаях забивали обе команды — 2:1, 1:2 и 1:1. А ведь линия оставляет возможность подстраховаться на случай 2:0, заиграв тотал больше 2 мячей за крепкий коэффициент 1.85. Не отказываться же? Игры представителей нижней части таблицы далеко не всегда заканчиваются безыдейными нулями. В Каспийске это докажут.