«Алавес» — «Вильярреал»: прогноз на матч чемпионата Испании

«Алавес» — «Вильярреал»: прогноз на матч чемпионата Испании
Прогноз на матч «Алавес» — «Вильярреал» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Алавес» не проиграет за 1.78.

В первом круге чемпионата Испании «Вильярреал» на удивление уверенно и легко добился победы в родных стенах. По счёту, может, и не скажешь — 3:1, обошлось без разгрома. На деле гостей хватило на один тайм, а к 75-й минуте они проигрывали с разницей в три мяча. Гол престижа в итоге оформили, но и только. Теперь надо бы объяснить, почему такой результат удивлял.

Дело в «Алавесе». Одна из самых неприятных и колючих команд Ла Лиги, которая мало забивает, с трудом набирает очки и вообще сражается за выживание, зато просто так обычно никого не отпускает. Обыграть можно, но придётся изрядно потрудиться. Не даёт созидать, терпит, тянет время. Есть подозрение, что на этот раз «Вильярреалу» будет гораздо сложнее. Во-первых, «Алавес» сейчас в такой ситуации, что цепляться станет изо всех сил. Иначе в самом деле можно ухнуть в Сегунду. Во-вторых, на своём поле он заметно опаснее и чаще набирает очки.

Погружаться в историю не придётся: четыре предыдущих визита в Виторию побед не принесли. Последний успех состоялся аж в 2020 году. С тех пор удалось поживиться одним очком — 1:1 в феврале 2024 года. Брать ли лобовую победу хозяев — дело вкуса. Коэффициент, конечно, замечательный, но сейчас «Алавес» определённо не в лучшем состоянии. Впрочем, линия букмекеров дарит возможность обойтись без лишнего риска. На 1Х дают 1.78, что как минимум неплохо.

