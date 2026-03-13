СКА — «Северсталь»: прогноз на матч КХЛ

Прогноз на матч СКА — «Северсталь» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.71.

СКА подходит к этой встрече после очень характерного отрезка. 5 марта петербуржцы в овертайме дожали минское «Динамо» — 2:1, а 7 марта с тем же счётом и тоже за пределами 60 минут обыграли московское «Динамо». Яркостью тут и не пахнет, а вот терпение, плотная структура и умение дожимать концовки — пожалуйста.

«Северсталь» перед выездом в Санкт-Петербург тоже живёт в жёстком темпе: 9 марта уступила «Локомотиву» только в овертайме 3:4, а 2 марта ему же по буллитам — 2:3. В последнее время много матчей завершается за пределами основное времени.

Отсюда и логика прогноза. СКА сейчас не выглядит командой, которая понесётся забивать, зато очень похож на команду, которая готова душить и бороться за более выгодное положение в плей-офф. «Северсталь» способна отвечать, но после ещё одного выезда перед этой игрой ей тоже вряд ли будет выгодно раскрываться. Поэтому здесь больше нравится тотал меньше 5.5 шайбы.