Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

СКА — «Северсталь»: прогноз на матч КХЛ

СКА — «Северсталь»: прогноз на матч КХЛ
Комментарии

Прогноз на матч СКА — «Северсталь» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.71.

Материалы по теме
Матч недели в РПЛ: почувствуй ярость Петербурга, «Спартак»
Матч недели в РПЛ: почувствуй ярость Петербурга, «Спартак»

СКА подходит к этой встрече после очень характерного отрезка. 5 марта петербуржцы в овертайме дожали минское «Динамо» — 2:1, а 7 марта с тем же счётом и тоже за пределами 60 минут обыграли московское «Динамо». Яркостью тут и не пахнет, а вот терпение, плотная структура и умение дожимать концовки — пожалуйста.

«Северсталь» перед выездом в Санкт-Петербург тоже живёт в жёстком темпе: 9 марта уступила «Локомотиву» только в овертайме 3:4, а 2 марта ему же по буллитам — 2:3. В последнее время много матчей завершается за пределами основное времени.

Отсюда и логика прогноза. СКА сейчас не выглядит командой, которая понесётся забивать, зато очень похож на команду, которая готова душить и бороться за более выгодное положение в плей-офф. «Северсталь» способна отвечать, но после ещё одного выезда перед этой игрой ей тоже вряд ли будет выгодно раскрываться. Поэтому здесь больше нравится тотал меньше 5.5 шайбы.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android