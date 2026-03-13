Скидки
«Салават Юлаев» — «Динамо» М: прогноз на матч в Уфе

«Салават Юлаев» — «Динамо» М: прогноз на матч в Уфе
Комментарии

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Динамо» М от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.71.

Уфимцы на прошлой неделе показали сразу две стороны своей команды. Сначала 5 марта обыграли «Амур» с разгромными 4:1 и гарантировали себе место в плей-офф, а уже 7 марта тем же хабаровчанам проиграли 3:6. Перед матчем с москвичами у команды ещё была встреча 11 марта с «Металлургом», так что к пятнице нагрузки точно не станет меньше.

Московское «Динамо» же едет в Уфу после важного победного счёта 6:4 над минским «Динамо». Была ещё встреча с «Шанхайскими Драконами», но гораздо важнее динамовское дерби, ведь это была первая победа бело-голубых над минчанами в нынешнем сезоне. До этого команда так себе сыграла с «Автомобилистом» и СКА, а потому игра 9 марта стала показательной — атакующий ресурс никуда не делся.

С учётом ещё одной домашней встречи 11 марта с «Шанхайскими Драконами» здесь напрашивается не закрытый шахматный хоккей, а матч с моментами от обеих сторон. Наш вариант — тотал больше 5 шайб. «Салават Юлаев», как видно, в преддверии плей-офф тоже не особо следит за игрой в обороне.

