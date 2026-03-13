Скидки
«Трактор» — «Торпедо»: прогноз «Чемпионата»

«Трактор» — «Торпедо»: прогноз «Чемпионата»
Прогноз на матч «Трактор» — «Торпедо» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Трактор» победит за 2.27.

Матч «Трактор» — «Торпедо» 13 марта можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

«Трактор» уже обеспечил себе участие в плей-офф после поражения «Амура» от «Барыса» 10 марта, а до встречи с «Торпедо» ещё прошёл через матч с «Нефтехимиком». При этом совсем свежая очная встреча с нижегородцами была весьма приятной — 4 марта челябинцы разгромили нижегородцев в гостях со счётом 5:0.

У «Торпедо» календарь перед этой игрой не подарок. 8 марта команда дома обыграла ХК «Сочи» (4:3), но 11 марта отправились в Омск на тяжёлый выезд к «Авангарду», после чего нужно ехать в Челябинск. На таком фоне ставка на хозяев выглядит самой приземлённой.

«Трактор» уже показал, что может доминировать в этой паре. Да и у него был лишний день на отдых и подготовку, в отличие от «Торпедо». Так что здесь берём победу «Трактора».

