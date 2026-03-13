«Динамо» Мх — «Оренбург»: прогноз Михаила Моссаковского на матч РПЛ

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Махачкала — «Оренбург».

Ставка: ТМ 22.5 удара за 1.85.

«Новый тур Российской Премьер-лиги стартует в Каспийске. Махачкалинское «Динамо» принимает «Оренбург». Две команды ведут борьбу за выживание, у обеих по 18 очков, поэтому здесь, конечно, ожидается настоящая заруба. Причем заруба на тяжёлом поле. И очень важно, кто в этой игре хозяин, потому что газоны в Каспийске и в Оренбурге сейчас выглядят совершенно по-разному. В Оренбурге быстрый искусственный газон, а в Каспийске поле тяжёлое и вязкое. И эти два типа покрытия подразумевают совершенно разный футбол.

Обратите внимание, что в Оренбурге команды бьют по воротам достаточно много. Сам газон компактный и быстрый, поэтому игра там получается более динамичной. Дома «Оренбург» набрал шесть очков в двух первых матчах после паузы и стал одной из трёх команд, выигравших оба стартовых матча этого отрезка, в том числе была сенсационная победа над «Зенитом». Но важно, что оба этих матча «Оренбург» проводил дома. На выезде команда действует заметно осторожнее. Например, в выездной кубковой игре команда нанесла всего три удара по воротам. Да, там была красная карточка, но она произошла только на 50-й минуте, и всё равно подопечные Ахметзянова пробили по воротам лишь три раза. При этом в домашних матчах показатели были совсем другими: 15 ударов по воротам «Зенита» и 21 удар по воротам «Акрона».

При этом у махачкалинского «Динамо» все три матча после паузы получились «низовыми» по ударам. Команда действует значительно осторожнее и сама бьёт по воротам не так часто. Если посмотреть статистику, то в двух матчах чемпионата на двоих с соперниками было по 17 ударов, а в кубковой игре — 14. Поэтому я думаю, что фактор поля в Каспийске снова скажется. И плюс скажется стиль игры махачкалинского «Динамо». Поэтому здесь я ожидаю более закрытый матч и, соответственно, «низовой» вариант по ударам по воротам», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».