«Динамо» Мх — «Оренбург»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата России

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Махачкала — «Оренбург».

Ставка: ничья за 3.21.

«В подобных случаях говорят, что матч за шесть очков. Команды являются соседями по турнирной таблице: «Оренбург» на 13-м месте, «Динамо» — на 14-м. И те и другие набрали по 18 очков, имея одинаковые показатели по победам, ничьим и поражениям. Разве что разница забитых и пропущенных мячей у «Оренбурга» лучше (-9 против -14). При этом стоит заметить, что «Динамо» забивает меньше всех в чемпионате. Всего 10 забитых мячей в 20 играх. Правда, и пропускают динамовцы не так уж и много — даже меньше, чем идущий третьим «Локомотив».

Но, как говорится, от этого команде не легче — всего одно очко от зоны вылета. Пока же, и те и другие в зоне переходных матчей. Очный поединок будет иметь принципиальное значение. В матче первого круга, в июле, в Оренбурге была зафиксирована ничья 1:1, причем оба мяча были забиты во второй половине.

Этот календарный год «Оренбург» начал с двух домашних побед. И если победа над «Акроном» (2:0), может, кого-то и нисколько не удивила, но успех в матче с «Зенитом» (2:1), который ведёт борьбу за чемпионство, бесспорно, впечатляет. В каждом из поединков футболисты «Оренбурга» забили по два мяча. При этом стоит напомнить, что в четырёх последних играх 2025 года «Оренбург» не забил ни разу! Что же касается «Динамо», то футболисты из Махачкалы обыграли дома «Рубин» (2:1) и уступили в принципиальном поединке в Самаре местным «Крыльям Советов» (0:2), после чего волжане в таблице обошли динамовцев.

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами со счётом 2:1. Сейчас, думаю, обменяются ничейными исходами. Мой прогноз — ничья. И, скорее всего, со счётом 1:1», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».