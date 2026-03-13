«Динамо» Мх — «Оренбург»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Мх — «Оренбург».

Ставка: ничья за 3.21.

«Махачкалинское «Динамо» неплохо стартовало в 2026 году, в первом официальном матче с новым главным тренером Вадимом Евсеевым дагестанцы принимали «Рубин». В первом тайме команды обменялись голами, а во втором динамовцы вырвали победу. Затем махачкалинцы отправились в Ростов-на-Дону на встречу Кубка России. Хозяева в первом тайме остались в меньшинстве, а гости этим быстро воспользовались, забив дважды и вышли в следующий раунд турнира. На прошлой неделе «Динамо» впервые после прихода Евсеева оступилось, махачкалинцы играли в Самаре. «Крылья Советов» уже к 25-й минуте вели в два мяча, однако больше голов в этой встрече не было.

«Оренбург» ушёл на зимнюю паузу в зоне вылета и с весьма туманными перспективами на сохранение прописки в элите нашего футбола. Первый официальный матч в 2026 году команда Ахметзянова проводила на своем поле, а соперником был «Акрон». Хозяева забили по мячу в каждом из таймов, вкупе с отменённым голом Артема Дзюбы это принесло им победу. После оренбуржцы отправились в Самару на матч в рамках Кубка России, но удачи не снискали, и вновь не без удаления. 2:0 — победа «Крыльев Советов», и «Оренбург» завершил участие в турнире. В минувшие выходные команда Ахметзянова принимала «Зенит», пропустила и забила сама дважды, а ещё петербуржцы дважды не реализовали пенальти, что принесло оренбуржцам победу 2:1.

Обе команды неплохо играют в 2026 году, однако соседствуют в зоне стыковых матчей. Снизу настойчив «Пари НН», сверху тоже есть несколько команд, которые хотят избежать борьбы за выживание. В таких матчах, как между «Динамо» и «Оренбургом», порой не проиграть — важнее, чем победить, и вряд ли кто-то будет серьёзно рисковать», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».