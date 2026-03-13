«Динамо» Мх — «Оренбург»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру РПЛ 13 марта

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Мх — «Оренбург».

Ставка: «Динамо» не проиграет и ТМ 1.5 за 3.50.

«Открывает 21-й тур Российской Премьер-Лиги матч между командами, которые борются за место под солнцем. У команд одинаковое количество очков — по 18 — и они занимают 13-е и 14-е места в таблице. Игра 1-го тура между ними в Оренбурге закончилась со счётом 1:1. И хочется отметить, что это было одно из трёх очков, взятых на выезде динамовцами. Это худший результат в лиге. Но «Оренбург» недалеко ушёл, у них всего четыре заработанных очка на выезде. Можно сказать, что встречаются истинно домашние команды. Матч прошлого сезона в Махачкале закончился победой хозяев.

И первый матч после зимнего перерыва, тоже домашний, стал победным, динамовцы обыграли «Рубин» 2:1. «Оренбург» после зимнего перерыва провёл две домашние встречи в чемпионате и одержал две победы — над «Акроном» 2:0 и, внимание, над «Зенитом» 2:1. Но не будем забывать, что в Оренбурге искусственный газон и раннее начало матча. И это всё даёт хоть и небольшое, но преимущество хозяевам. Однако, как я говорил выше, на выезде «Оренбург» в этом сезоне набрал всего четыре очка, а махачкалинцы в этом сезоне на своём поле обыгрывали и ЦСКА, московское «Динамо», и «Ахмат», и, как я говорил выше, «Рубин», который в последнем туре одолел чемпиона России.

Первый прогноз на рассмотрение — победа махачкалинского «Динамо». А я выберу вариант — «Динамо» не проиграет и тотал меньше 1.5. «Динамо» мало пропускает в этом сезоне, а дома им ещё труднее забить. А вот забьют ли они, уверенности 100-процентной нет. Не удивлюсь, если будет и 0:0. Поэтому и выбираю этот вариант. Но выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».