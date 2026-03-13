Скидки
«Сибирь» — «Металлург»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ

Комментарии

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Металлург».

Ставка: победа «Сибири» в матче за 2.65.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Магнитка» впервые в истории лиги выиграла Кубок континента, став лучшей командой регулярного чемпионата — на первый взгляд может показаться, что это не настолько значимо. Но это и оценка работы клуба на всех уровнях (менеджмент, тренер и игроки), и преимущество домашнего льда на всех стадиях плей-офф.

«Сибирь» пока не может расслабляться — «Амур» хоть и проиграл «Барысу» и существенно уменьшил шансы на попадание в плей-офф, теоретически ещё может запрыгнуть в восьмёрку. У хабаровчан не самый сложный выезд, а если новосибирцы начнут проигрывать, то шансы соперников начнут повышаться.

Значимой для «Металлурга» будет потеря нападающего Дмитрия Силантьева. Пусть во второй половине регулярного чемпионата ударная тройка магнитогорцев, где с Силантьевым играли Владимир Ткачёв и Роман Канцеров, выглядела не настолько ярко, но она всё равно оставалась мощным оружием. Силантьев сломал ногу и выбыл на полгода, так что в плей-офф он точно не поможет.

У магнитогорцев, несмотря на высокий уровень, порой возникают проблемы с настроем, а когда первое место обеспечено, они неизбежны. Так что рискну и поставлю на итоговую победу новосибирцев», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

