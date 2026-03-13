«Салават Юлаев» — «Динамо» М: ставка Владимира Крикунова на матч КХЛ в Уфе

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Динамо» Москва.

Ставка: ТБ 5 за 1.98.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 марта 2026, пятница. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Из-за ротации, в ходе которой опытным игрокам дают перевести дух, а молодым – шанс проявить себя, московское «Динамо» в последних встречах пропускает больше, чем в конце февраля. А у «Салавата» подустал первый вратарь, в то время как второй не слишком готов играть на высоком уровне против топ-клубов. Так что советовал бы ставить на результативный хоккей – трибуны точно увидят больше 5 голов в этой встрече.

А фаворит матча – гости. Судя по тому, как динамовцы стараются играть на победу во всех последних матчах, они стремятся закончить регулярку как можно выше. В то время как уфимцы вряд ли поднимутся на четвёртое место и вряд ли упадут на шестое. Вопрос мотивации на финише гладкого чемпионата становится ключевым, чаще выигрывают те, кому больше надо. «Салават» оставил много сил в предыдущей встрече против принципиальных соперников из Магнитогорска. И на противостояние с командой Вячеслава Козлова команды Виктора Козлова может банально не хватить», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».