«Салават Юлаев» — «Динамо» М: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ 13 марта

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» – «Динамо» М.

Ставка: ничья за 4.11.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 марта 2026, пятница. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ситуация в таблице обеих конференций становится всё интереснее и интереснее. Во всяком случае в её середине. И «Салават Юлаев», и московское «Динамо» борются за то, чтобы либо сохранить свою достаточно высокую позицию, либо улучшить то, что сейчас имеют.

Первый тезис, конечно, больше связан с уфимцами, которые по ходу очень тяжёлого и, как казалось, неудачного сезона смогли взобраться аж на пятую строчку Восточной конференции. На ней практически точно «Салават Юлаев» удержится, ведь осталось всего четыре встречи до конца регулярного чемпионата, а расстояние от челябинского «Трактора» и нижнекамского «Нефтехимика» измеряется четырьмя очками. В целом «Салават Юлаев» должен набирать форму к серии первого раунда, ведь последние две игры уфимцы отдали своим соперникам, пусть и в одной из них коллектив Виктора Козлова проиграл лишь в овертайме.

«Динамо», напротив, сейчас старается подняться как можно выше в таблице, и каждый матч команд с четвёртой по восьмую строчку на Западе в этом плане решает многое. Динамовцы дома пусть и тяжело, но всё же разобрались с одноклубниками из Минска и «Шанхаем», прервав небольшую серию поражений. В Уфе точно просто не будет, но и «Динамо» не едет фаворитом в гости к «Салавату». Ничья в основное время видится вполне себе реальным исходом, на который я и сделаю прогноз», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».