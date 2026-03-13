Скидки
СКА — «Северсталь»: ставка Владимира Крикунова на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Комментарии

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч СКА – «Северсталь».

Ставка: победа «Северстали» и ТБ 5.5 за 3.60.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В этом сезоне соперники обыгрывают друг друга только в гостях. Два матча в Череповце остались за СКА, в Питере месяц назад победила «Северсталь». И теперь тенденция, скорее всего, продолжится. После того как невские армейцы и московские динамовцы прибавили в плане результатов, а «Торпедо» сбавило – у команды Козырева появились серьёзные шансы начать плей-офф именно против нижегородцев. А это практически гарантия выхода во второй раунд.

Но для этого надо оставаться вторыми на Западе, поэтому очень важны любые очки. У гостей велики шансы на то, чтобы увезти из Северной столицы победу. СКА хоть и стал действовать в обороне надёжнее, но всё равно остаётся достаточно удобным соперником для «Северстали» с точки зрения стиля. К тому же команда Ларионова выиграла последние встречи на тоненького, потратив очень много сил. Клуб из Череповца же не особо напрягался в Тольятти. Ставим на «сталеваров» с тоталом больше 5», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

