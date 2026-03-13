СКА — «Северсталь»: прогноз Владимира Гучека на игру регулярного чемпионата КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ СКА – «Северсталь».

Ставка: победа «Северстали» за 2.87.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 марта 2026, пятница. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Северсталь Череповец

«Весь сезон мы в очередной раз восхищались череповецкой «Северсталью» и недоумевали от результатов санкт-петербургского СКА. А вот в конце регулярного чемпионата ситуация немного иная: СКА набрал форму и игровые кондиции, победив своих соперников четыре раза подряд, а вот «Северсталь» в Тольятти наконец смогла прервать серию из поражений в дистанции трёх встреч.

«Северсталь» не была так легка, как это было доселе. Возможно, свои коррективы внесла пресловутая подготовка к плей-офф, который уже совсем близко. Череповец вновь забрался на вторую позицию Западной конференции, но это ещё объясняется откровенно плохой формой минского «Динамо». Основная задача Череповца — не опуститься ниже третьего места, а там наступает ЦСКА, который стал с удивительно хирургическим спокойствием разрывать своих соперников.

Одноклубники москвичей (те, которые с берегов Невы) в последнее время чертовски хороши именно в домашних условиях: два последних матча были выиграны в разном стиле и с несопоставимым уровнем сопротивления, но всё же это и там, и там принесло СКА по два очка. Главное для армейцев, что мадридский «Реал» не выступает сразу же после матча петербуржцев, что хотя бы освободит Игоря Ларионова от желания поскорее сбежать с пресс-конференции.

В остальном жду классный хоккей. Не уверен, что голов будет много, но их точно будет больше у «Северстали», которая, кажется, смогла выбраться из пике физической формы и встала на плато. Хорошим подспорьем в борьбе за строчку повыше в Западной конференции для череповчан станет победа в Санкт-Петербурге», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».