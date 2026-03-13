«Алавес» — «Вильярреал»: прогноз Михаила Моссаковского на матч Ла Лиги

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Алавес» — «Вильярреал».

Ставка: ТБ 2.5 ЖК во втором тайме за 1.74.

«У «Алавеса» сейчас непростая ситуация: всего два очка отрыва от зоны вылета и серия без побед в чемпионате из пяти матчей. Если учитывать Кубок, то уже шесть. Все началось после поражения в кубке от «Реала Сосьедад». Эта серия привела и к тренерской отставке: Эдуардо Коудет покинул клуб, а его место занял Кике Санчес Флорес. Поражение от «Валенсии» в последнем туре стало его первым матчем у руля команды. Игра получилась очень эмоциональной: «Алавес» вёл в счёте, но не удержал даже ничью. В концовке было много нервов и две красные карточки. Во встрече с «Вильярреалом» не сыграют удалённые Пачеко и Гевара, а также Факундо Гарсес, который снова отстранён от матчей из-за истории с документами.

Кике Санчес Флорес — тренер, который делает ставку на дисциплину, компактную оборону и быстрые переходы. Поэтому интересно посмотреть, как «Алавес» будет использовать пространство против команды Марселино Гарсии Тораля. Мне кажется, что хозяева смогут создать проблемы. Команде уже практически нечего терять, смена тренера может дать эмоциональный импульс, а серия без побед рано или поздно должна закончиться. «Алавесу» необходимо цепляться хотя бы за ничью, поэтому жду нервный и достаточно жёсткий матч с большим количеством свистков и предупреждений.

Тем более игру обслуживает Алехандро Кинтеро — арбитр, который довольно часто показывает карточки. В его последних 10 матчах в среднем около 5.6 жёлтой за игру, что является высоким показателем. Если посмотреть на последние встречи «Вильярреала», во вторых таймах там часто пробивается «верх» по карточкам. Например, так было в играх с «Эспаньолом» и «Барселоной». В пяти из шести последних матчей соперники во втором тайме набирали от трёх до пяти предупреждений. Поэтому здесь я тоже ожидаю эмоциональную концовку и большое количество дисциплинарных санкций во втором тайме», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».