«Сочи» — «Краснодар»: прогноз на матч

Прогноз на матч «Сочи» — «Краснодар» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.85.

Контекст у этой встречи предельно простой и понятный. «Краснодар» идёт первым в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 43 очка за 20 туров. Разница мячей составляет 40:15, а отрыв от ближайшего преследователя — одно очко. «Сочи» — последний с девятью очками и практически противоположной разностью мячей (19:46). Очки нужны всем. Разница при этом, понятное дело, не только в таблице, но и в качестве игры.

Отдельно важен и фактор очных встреч текущего сезона. В августе «Краснодар» уже громко разобрал «Сочи» дома (5:1) в РПЛ, а в кубковом матче на «Фиште» выиграл со счётом 4:2. Разумеется, это не гарантия повторения счёта или даже результата, но довольно понятный маркер разницы в классе и в том, как краснодарцы находят пространство против своего южного соседа.

С учётом статистики «Сочи» по пропущенным, стабильной результативности лидера и истории личных встреч логичнее играть через голы, а не через лобовую победу. Что-то даже вроде 3:0 или 3:1 здесь может быть, потому как во втором круге сочинцы регулярно вынимают из сетки своих ворот по три мяча.