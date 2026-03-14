«Балтика» — ЦСКА: прогноз на матч в Калининграде

Прогноз на матч «Балтика» — ЦСКА от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: обе забьют — нет за 1.78.

Это встреча соседей по верхней части таблицы чемпионата России. После 20 туров у обеих команд по 36 очков, но стиль игры заметно отличается. «Балтика» Андрея Талалаева — команда результата и структуры: 25:9 разность забитых и пропущенных мячей, лучшая оборона лиги — всё это говорит само за себя. ЦСКА при Фабио Челестини играет более рискованно и результативно — 31:22.

Форма перед 21-м туром, впрочем, подталкивает соперников к аккуратному сценарию. «Балтика» в прошлом матче вела в Ростове-на-Дону, но пропустила с углового на 90+3-й минуте. В итоге — 1:1 и потерянные очки. У ЦСКА же эмоциональный фон сложный: разгром от «Динамо» (1:4) в дерби с удалением Лусиано Гонду и два поражения подряд в РПЛ после зимней паузы.

Кроме того, Челестини отдельно подчёркивал, что «Балтику» сложно вскрывать, называя её оборону лучшей в лиге. А когда тренер говорит подобное накануне выезда к сопернику с такими цифрами по пропущенным, это обычно означает одно. ЦСКА будет готовиться к встрече, где голевые моменты придётся зарабатывать позиционно и через стандарты, терпеть. Берём «обе забьют — нет».