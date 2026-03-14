«Сочи» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Сочи» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Сочи» — «Краснодар».

Ставка: «Краснодар» забьёт в обоих таймах за 2.32.

«Богатая субботняя программа матчей 21-го тура РПЛ откроется игрой на федеральной территории «Сириус». На стадионе «Фишт» «Сочи» будет принимать «Краснодар». Команды зеркально отображены в турнирной таблице. Соответственно, «Краснодар» — первый, «Сочи» — последний. Да, это дерби Краснодарского края, но после двух поражений подряд в весеннем отрезке мало кто верит, что «Сочи» зацепится даже за зону стыковых матчей. Там 9 очков от конкурентов. За оставшиеся игры отыграть такое будет очень сложно. Плюс футбол «Сочи», откровенно говоря, не впечатляет по первым матчам весной.

Я думаю, что «Краснодар» после провала на прошлой неделе, причём в двух матчах подряд с ЦСКА и «Рубином», именно по качеству, по агрессии в первых таймах, сыграет гораздо мобильнее, сыграет гораздо злее. И я думаю, что Мусаев как раз на этом сделает акцент на предматчевой установке, что «Краснодар» может побеждать своих соперников при полнейшей самоотдаче, при коллективной игре, очень сплочённой игре. Я думаю, что вот с этим давлением «Сочи» справиться будет очень сложно. Если Осинькин сказал, что в предыдущем матче «Сочи» не справился со скоростями, предложенными «Нижним Новгородом», то что же будет тогда в матче с «Краснодаром»?

«Краснодару» надо забить и продолжать наращивать своё давление, где-то подраскрывшийся «Сочи» во втором тайме добивать. «Краснодар» забьёт в обоих таймах» за коэффициент 2.32 — хорошее предложение. Да, у «Краснодара» во вторник ответный матч Кубка с ЦСКА, и где-то, может быть, команда подспудно, имея преимущество, будет себя чуть сохранять и контролировать эмоции. Но, кто знает, может быть, «Сочи» постарается в игру вернуться и тогда заставит гостей действовать на полную катушку», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

РПЛ: «Краснодар» кошмарит соседа, «Балтика» сушит ЦСКА
