«Сочи» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ 14 марта

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1) за 1.60.

«Незапланированная потеря очков случилась в Казани у «Краснодара». Как-то, мне кажется, предматчевые события сбили команду Мусаева. Вроде бы хотели переноса игры краснодарцы из-за холода. В итоге должны образом не настроились. А казанцы на первый домашний матч вышли отмобилизованными, с огромным желанием. И это сказалось на результате.

Вторую такую выездную осечку позволять себе нельзя. Тут уже «Зенит» может не простить и выйти в лидеры. Да и соперник всё-таки попроще: «Сочи» — прям совсем уж беспросветный аутсайдер, к сожалению. Вроде игроков набрали, визуально состав не кажется слабым, но на деле всё очень плохо. Осинькину не удаётся ничего сделать. Минут 15-20 по ходу матча сочинцы способны что-то выдать, где-то мастерство отдельных футболистов срабатывает, но этого мало. Надо пахать все 90 минут в случае «Сочи».

Здесь уже Мусаев заведёт команду, у меня сомнений никаких нет. А преимущество в классе просто огромное у «Краснодара». Должны и лидеры сказать свое слово, те же Сперцян и Кордоба. В общем, тут и разгромом может всё закончиться, если сразу пойдёт у чемпионов. Но возьму аккуратно с форой (-1). Сенсаций по весне у нас немало. Вдруг и «Сочи» упрётся», — приводит слова Титова «РБ Спорт».