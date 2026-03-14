«Сочи» — «Краснодар»: прогноз Михаила Моссаковского на матч чемпионата России

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Сочи» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» по владению мячом с форой (-19) за 1.85.

«Сочи» сыграет дома против «Краснодара» после двух поражений подряд на старте весенней части сезона. У «Краснодара» тоже поражение — команда уступила «Рубину» в тяжёлых морозных условиях в Казани. И, конечно, краснодарцы обязаны играть на победу, чтобы возвращаться в чемпионский темп и продолжать борьбу за титул.

Что касается «Сочи», команда сейчас выглядит очень тяжело, и складывается ощущение, что от прямого вылета сочинцев может спасти только чудо. Ситуация для Игоря Осинькина крайне сложная. В таких обстоятельствах нужно цепляться за очки с любым соперником, но при этом по предматчевым раскладам трудно понять, за счёт чего «Сочи» в нынешнем состоянии может взять очки у «Краснодара».

«Краснодар» — явный фаворит. При этом команда не без проблем начала 2026 год. Сложности были во всех трёх матчах: в двух играх чемпионата против «Ростова» и «Рубина», а также в кубковой встрече против ЦСКА. Плюс не стоит забывать, что впереди ответный матч Кубка, поэтому «Краснодару» так или иначе приходится распределять силы по дистанции. В ответной игре команда, скорее всего, выйдет практически основным составом, поэтому против «Сочи» определённая ротация возможна. Но даже при этом класс и баланс состава у «Краснодара» заметно выше.

Думаю, сценарий игры видится достаточно понятным. «Краснодар» должен забирать мяч и контролировать ход встречи. В двух последних матчах чемпионата команда стабильно имела больше 60 процентов владения — и против «Ростова», и против «Рубина». Поэтому и в игре против «Сочи» логично ожидать, что «Краснодар» будет доминировать по владению мячом и большую часть времени проводить в позиционных атаках», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».